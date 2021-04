Denuncian abusos de SSP con motociclistas, en Rafael Delgado

Habitantes del municipio de Rafael Delgado demandaron un alto a los presuntos abusos que cometen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues motociclistas y hasta ciclistas son detenidos y deben pagar infracción, arrastre y los días de corralón, lo que suma fuertes cantidades que no pueden reunir, pues hasta 10 mil pesos les cobran.



Los inconformes explicaron que en los retenes que instalan elementos de esta corporación en el entronque de Jalapilla junto con agentes de Tránsito de Río Blanco se detiene a cualquier vehículo, pero a los automovilistas los infraccionan y los dejan ir, pero si los motociclistas no cuentan con algún papel, de inmediato les retienen el vehículo.



Si alguien se inconforma, dijeron, entonces es peor, pues son detenidos y puestos a disposición de las autoridades preventivas en Rafael Delgado, Río Blanco, Huiloapan o bien en la delegación de la SSP en Nogales.



Para salir en libertad, dijeron, deben pagar una multa de 3 mil 500 pesos o bien permanecer en arresto 36 horas.



Lo más preocupante, dijeron, es que algunos que son detenidos, cuando acuden los familiares se les niega el hecho, lo que hace temer por su integridad.



Relataron el caso del joven Eliseo Sánchez, quien al ir en su moto fue detenido en uno de los retenes y al reclamar fue detenido y trasladado a cárcel preventiva con todo y vehículo.



Sin embargo, dijeron, cuando la familia acudió a preguntar por él les dijeron que no había ninguna persona detenida.



Otro habitante, quien dijo haber sido detenido en la misma forma, calificó de extorsión lo que están haciendo estos policías, ya que tras ser detenido le pidieron 3mil 500 pesos para “ayudarlo” y que se pudiera ir, pero al no tener dinero fue ingresado en los separos y su familia terminó pagando 10 mil pesos por el arrastre de su vehículo a un corralón de Huatusco y la multa administrativa.



Los inconformes, quienes bloquearon la carretera en Jalapilla, demandaron la intervención de las autoridades en el estado para que se investigue esta situación.