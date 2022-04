Denuncian al “misógino” Regidor de Ayahualulco

El regidor único del Ayuntamiento de Ayahualulco, Iván Heriberto Munguía Vargas, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), debido a las supuestas amenazas, insultos y trato misógino hacia la auxiliar del Registro Civil de ese municipio, Isabel Ortiz Ruiz.En conferencia de prensa, la presunta víctima señaló que la supuesta actitud hostil del edil comenzó luego que ella expresara comentarios sobre las personas que tiran sus desechos sólidos en terrenos baldíos y no asumen su responsabilidad de hacerlo en el lugar adecuado."Él se molestó por ese comentario que yo hice pero en ningún momento le falté al respeto como él lo hizo hacia mi persona (...) Se molestó con palabras ofendiéndome, que me reservara porque yo no tenía derecho a hacer ese tipo de comentarios, que a mí no me competía hacerlo pero yo como cualquier ciudadano tengo derecho a expresar lo que pienso", consideró.En la queja ante los medios de comunicación, Ortiz Ruiz acotó que el cuestionamiento del Regidor hacia ella es político, pues en una de sus amenazas le dijo que si ella quería ser su rival."Él me dijo: a ti que te valga verga ese tipo de comentarios, o sea, es edil y no se me hace justo que teniendo ese cargo se exprese con esas palabras", apuntó al pedir que se le sancione por dichas expresiones misóginas.Por su parte, el representante legal de la trabajadora del Ayuntamiento de Ayahualulco, Benjamin Román Robles, dijo que ella presentó estas denuncias debido al temor que siente de sufrir agresiones mayores, de allí que se expresara con nerviosismo."Ha recibido insultos de diferentes maneras tanto electrónicas como verbales y en su dicho ya se presentó una denuncia ante la CEDH, en la Fiscalía Especializada y en el TEV porque tiene que ver con situaciones políticas y electorales", indicó el abogado.Román Robles dijo que el edil es reincidente en su comportamiento agresivo y autoritario, pues le han "salido en cascada" otras quejas de actuar así con otras personas."Por ahí creo que hasta con su abuelo tiene problemas, entonces imagínese si pateas a tu familia, los demás no te interesan", cuestionó.