Denuncian anomalías de Síndica de Coetzala; exigen salida y amagan con protestas

Ante la negativa de la actual síndica del Ayuntamiento de Coetzala, Clementina Yolanda Coyoa Zepahua, para aprobar al Comité de revisión de entrega-recepción, como el nombramiento de la nueva encargada del IVAI, le van a negar el acceso al Palacio Municipal y exigirán a la Legislatura que sea destituida por traicionar al pueblo y no actuar con responsabilidad.Germán Vásquez Hernández, quien habló en representación de los pobladores de Coetzala, señaló que prácticamente están regresando al mismo problema que tuvieron en la administración pasada, donde la Síndica y Regidora estuvieron en contra del presidente municipal; sólo que en esta administración la Síndica anduvo en campaña con el actual alcalde, Alejandro García Hernández y ya que ganaron, aseguró, le dio la espalda para unirse con el regidor único, Marciano Colohua Coyohua, que es del grupo político de los antorchistas que encabeza el exalcalde, Álvaro Zepahua Reyes.Expusieron que el regidor único, Marciano Colohua, en la administración pasada era el director de Protección Civil, quien el 30 de diciembre fue detenido por la Policía Municipal de Amatlán, según consta en la denuncia 2023/2021, por presunto robo, al conducir el vehículo Chevrolet Aveo color azul metálico, que no fue entregado por la pasada administración.Dijeron que seguramente el grupo del exalcalde Álvaro Zepahua le llegó al precio a la Síndica, porque de la noche a la mañana se niega a denunciar sobre las anomalías, desvíos de recursos, obras incompletas, incumplimiento del Exalcalde de no dar cuarto informe de gobierno y otras anomalías que debe hacer ante la Legislatura para que proceda conforme a la Ley.Dijo que el pueblo ya está cansado de tener gobiernos “corruptos”, “rateros” que han saqueado al pueblo de Coetzala y que hoy el alcalde Alejandro García Hernández, que ganó por MORENA, no tenga la mayoría para que pueda poner orden este “cochinero” que dejó el extesorero Óscar Sánchez; la exsíndica, María Josefina Gallardo Hernández; la regidora, Brenda Flores Apale y el alcalde suplente, Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien cambió a tres tesoreros porque le negaban “meter las manos al cajón”; que al final hizo lo que quiso y no dio el último informe de gobierno.Expresó que esta semana podrían iniciar acciones de protesta que van desde la toma del Palacio Municipal como una manifestación en la Legislatura, en la ciudad de Xalapa, para que tomen cartas en el asunto y que actúen con todo el peso de la Ley por estos hechos.