Denuncian ante Fiscalía a Regidor de Córdoba por agresiones físicas y verbales

Roberto Martínez Rueda, coordinador municipal del Deporte en Córdoba, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional del Estado en contra del regidor tercero del Ayuntamiento de Córdoba, Gustavo "N", por agresiones físicas y verbales.



Tras rendir su declaración en la Fiscalía Regional de Córdoba, indicó que el Edil acudió hasta su oficina ubicada en la arena Córdoba, en la colonia Toxpan, donde lo agredió física y verbalmente al negarle el acceso al estadio Beisborama, debido a que está en reparación y es un riesgo para los deportistas usarla así.



La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación UAT/0147/2020 y serán las autoridades competentes quienes den seguimiento al caso.



"Me solicitó uso de las instalaciones pero le dije que no por estar en reparación, ya que habrá un torneo y hay máquinas y vía telefónica me agredió e insultó, más tarde llegó a la oficina y me agredió física y verbalmente".



De la situación, también fue informada la contraloría Municipal, así como recursos humanos del Ayuntamiento, por lo que espera se proceda legalmente contra el Regidor de extracción morenista.