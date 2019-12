Denuncian ante Fiscalía ataque de perros Pitbull contra otra mascota, en Boca del Río

A través de redes sociales, trascendió el ataque de dos perros de la raza “pitbull” a otra mascota en el fraccionamiento “El Hípico” el pasado lunes, la propietaria de “Toto” denunció que pidieron ayuda a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, debido a que representan un riesgo de matar a otros animales o personas.



Tras el hecho, el director de Atención Animal de Boca del Río, Sergio Muñoz Colina, señaló que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales y se investigará al dueño de los pitbulls para fincar responsabilidades por matar al pequeño animal.



“De parte del propietario se puso la denuncia, corroboremos a estar en el término administrativo, si hubo un dolo del propietario del perro a incitarlo a quitarle la vida al animal, que hubo tema de este tipo o en su caso que se determine si fue solamente un accidente”, dijo.



Señaló que no es la intención de “satanizar” a esta raza de perros, no obstante, en caso de que se determine responsabilidad del dueño, podría haber sanciones.



Es importante que la población entienda que depende de los cuidados del propietario que un animal sea agresivo o no, por ello, la necesidad de que se investigue el tipo de educación que se le dio.



“Al parecer, un par de perros de características de la raza pitbull atacaron al perrito, acudimos a contactarnos con los dueños de ambos animales, el responsable de estos actos es el propietario de los animales que atacaron, hay muy poca cultura de la educación y cuidado que se le deben dar a estos animales”, concluyó.