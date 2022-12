Denuncian ante Fiscaliza hallazgo de crías de mono araña en autobús de Córdoba

La coordinadora de la Unidad de Manejo Animal (UMA) de Orizaba, Mayra de la Vega Aduna, confirmó que hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado, luego del hallazgo de 6 crías de mono araña en un autobús del ADO en Córdoba el pasado noviembre.Por ello hizo un llamado para que la Fiscalía dé resultados en este tema, pues no se puede permitir que se dañe a toda una comunidad de monos de este tipo para quitarle a sus crías "solo porque la gente se quiere ganar unos pesos".Añadió que hasta el momento ni la empresa transportista ni a las personas que trasladaron a las especies en una caja de cartón se le ha fincado responsabilidad.Y es que, explicó, seguramente mataron a toda la manada de estos animales que estaban con los monitos recién nacidos, para llevárselos. Es decir que al papá, mamá, hermanos y demás ejemplares les quitaron la vida."Yo espero que las autoridades correspondientes, como es la Fiscalía haga su trabajo bien, porque la denuncia ya está puesta se dio parte a las autoridades y queremos que haya una investigación a fondo para dar con el culpable, pues hay cosas muy turbias".Resaltó que en la caja donde iban los animales que no tienen ni medio año de vida, no traía ticket de registro y al final nadie se está haciendo responsable por este traslado de los animalitos, pues alguien sin duda los puso en el maletero y otra persona no revisó el contenido de la caja.De la Vega Aduna comentó que desde hace tres semanas que llegaron estos monos, se les ha dado todo el cuidado pero no se han recuperado al 100 por ciento, pues tienen miedo y lloran mucho.Otro factor que les afecta es que fueron arrebatados de su madre y esos animales se separan hasta el año y medio, pues requieren de su mamá y de la leche de ésta.Incluso comentó que cuando llegaron a la UMA de Orizaba, estos estaban con diarrea y deshidratados, pues les dieron fruta para alimentarlos, cuando es lo peor que se puede hacer por la edad que tienen.