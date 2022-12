Denuncian asalto dentro de Iglesia Evangélica, en Mariano Escobedo

La inseguridad ya está permeando las iglesias del Veracruz, afirmó el presidente de la Red de Iglesias Evangélicas, Alfredo Luna Murillo.Expuso que hace unos días en el municipio de Mariano Escobedo, cerca de Orizaba un grupo armado, asaltó a unas personas dentro de una Iglesia Evangélica, les quitaron con lujo de violencia todas sus pertenencias y al siguiente domingo fue otro caso similar a escasas dos cuadras donde se había dado el hecho."El Gobierno nos dice que todo está bien que ya la violencia ya se detuvo, pero la realidad de las cosas es que en Veracruz se están yendo estos estos temas y ya no se respetan los templos, ya no se respeta la religión, si ya no se respeta a la gente de Dios, entonces a quién van a respetar, creo que estamos en un punto muy importante a donde la autoridad tiene que tiene que hacer caso verdad de lo que está sucediendo a sus ciudadanos", dijo.El llamado del líder es que se haga algo al respecto de manera urgente y que nos quieran "tapar el pozo después del niño ahogado".