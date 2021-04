Denuncian “basurero” en techo del Hospital Regional de Coatzacoalcos

En un basurero clandestino se ha convertido el techo de una de las áreas del Hospital Regional de Coatzacoalcos.



Una denuncia anónima alertó por las bolsas con ropa de pacientes que padecieron coronavirus que se almacenan ahí.



Se trata de por lo menos 200 kilos de bolsas con batas, sábanas de quirófano e incluso ropa de personal médico que atendió casos de COVID-19 que rebozan en el techo de un edificio adjunto al Hospital Regional, donde está la clínica de adicciones y por donde conecta se conecta el nosocomio con el área de atención a pacientes con cáncer infantil.



“Es ropa clínica, de campos quirúrgicos, de la que son utilizadas con los pacientes, de quirófano es ropa completamente de uso hospitalario sucia que en su momento la empresa anterior al salir ya no se la llevó, se quedó ahí y se convirtió en un foco de infección nadie se la quiere llevar y tampoco puede ser desechada por la basura, se tiene que dar un destino final”, dijo el denunciante.



A su decir, esta situación se ha presentado desde septiembre del 2020 y a pesar de que se ha solicitado a la Dirección la autorización para que una empresa especializada en los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) atienda los desechos, hasta el momento no ha habido una respuesta.



Sindicato confirma residuos en techo



En entrevista, el líder sindical del nosocomio, Juan Pablo Sosa, explicó la empresa encargada del servicio de lavandería u otra externa la que tiene que recolectar estos residuos para que le den un tratamiento especial, por lo que no es posible desecharla en la basura pública municipal, debido a que implica un mayor riesgo.



“Siempre ha permanecido en la azotea porque desde ahí es donde se hace el procedimiento para bajarla y que se la lleve la empresa que es la que da el servicio de lavado en el hospital pero este año ya nadie se la llevó”, dijo.



Agregó que como sindicato han solicitado al director Pedro Miguel Rosaldo que autorice el retiro de esta ropa.



“Pues es falta de coordinación y de toma de decisiones y del liderazgo porque al final se tiene que tomar esa decisión, de decir: ‘esta ropa se va al RPBI’, y hacer un acta de toda esa ropa que se va a desechar... nosotros hicimos saber desde septiembre empezamos a mencionar lo de la ropa se embolsó pero no se retiró, ahí ha permanecido”, comentó.



En agosto del año pasado se presentó la misma situación donde toneladas de basura de Residuos Peligrosos rebosaban el patio trasero del hospital, incluso llegó la Procuraduría del Medio Ambiente a inspeccionar la zona.