Denuncian camioneta estacionada sobre banqueta en colonia de Xalapa

Psic. Joaquín Rosas GarcésDirector General dealcalorpolitico.com.Presente.Por medio de la presente, solicitamos a usted publicar a través de este medio de Información, nuestra inconformidad, en razón de que en la Tercer Privada de José Mancisidor, en la colonia Emiliano Zapata Sur, casi en la esquina con la calle del mismo nombre (a un costado de la escuela “Nuestro Mundo”), desde el año 2022 está estacionado una camioneta sobre la banqueta que obstruye y no permite el paso peatonal.Evidentemente es una Infracción, en razón que por Reglamento de tránsito y vialidad, no está permitido estacionarse sobre la banqueta, que es y debe ser exclusivo para paso peatonal.Desconocemos quién o quiénes son los propietarios de dicha unidad, presuntamente es de una constructora, que se encuentra sobre la citada privada.Hacemos un llamado al Director de Tránsito y Vialidad del estado y al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz para que giren sus instrucciones y retiren esta unidad estacionada desde hace más de 6 meses que no permite el libre paso peatonal.Asimismo, pedimos el retiro de varios vehículos que se encuentran abandonados sobre la calle José Mancisidor, (entre la subestación II, de CFE y la Planta de Bombeo de la CMAS) que son nido de fauna nociva y acumulación de basura y tierra.Los vecinos de la 3a. Privada y Calle de José Mancisidor, agradecemos su valiosa intervención y Apoyo.Por lo cual, se adjunta la evidencia fotográfica, solicitando sea publicada.Atte.Vecinos inconformes