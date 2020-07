Denuncian contaminación en manantial Ojo de Agua, en Tezonapa

La contaminación de sustancias químicas que están empresas en la zona alta arrojado, no sólo daño el agua del río Paraíso, sino ahora también al afluente de Ojo de Agua Grande, que se ubica en plena zona serrana del municipio de Tezonapa, que abastece a varias comunidades.



Habitantes de esta comunidad expresaron que el agua empezó a salir rojiza y pestilente desde el pasado jueves; pero no hay con quien acudir a denunciar, ya que hasta el momento ninguna autoridad del Medio Ambiente se ha presentado.



Comentaron que ya se le informó a las autoridades municipales, quienes aseguraron que iban a pedir a las dependencias de Gobierno en la ciudad de Xalapa que investiguen este caso; por lo que dijeron que esperan que realmente hagan su trabajo para saber quién o quiénes están arrojando sus desechos, luego que el agua llega pestilente, por lo que ya contaminó este afluente que comunidades cercanas utilizan para tomar el agua y lavar la ropa.



Como lo informó oportunamente alcalorpolítico.com, la semana pasada empezó la contaminación con el río Paraíso, donde comuneros del lugar señalan a la empresa Energética de Atoyac como presunto responsable de este ecocidio.



Piden comuneros de esta sierra de Tezonapa al gobernador Cuitláhuac García y al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervengan y tomen cartas en el asunto pero advirtieron que no lo hagan con tintes políticos.