Denuncian cortes injustificados al servicio de agua potable, en Medellín de Bravo

Habitantes de los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno denunciaron cortes arbitrarios e injustificados del servicio de agua potable por parte de la fraccionadora, pues aseguran que sus pagos están al corriente.



De acuerdo a los ciudadanos, en estos complejos habitacionales la administración del servicio de agua potable aún corre a cargo de la fraccionadora pues estos fraccionamientos todavía no son entregados al Municipio.



Pese a que empezó la pandemia, el Ayuntamiento de Medellín de Bravo dio información de que los cortes de agua quedarían suspendidos durante la contingencia sanitaria, debido a que los ciudadanos deberían cumplir con los requisitos de higiene que marca la Secretaría de Salud, sin embargo, la realidad es otra.



A decir de los habitantes de esta zona, desde que empezó septiembre han registrado los cortes de este servicio indispensable para contar con las medidas de higiene ante la pandemia del COVID-19,



Las quejas de los habitantes son que para acudir a hacer los cortes de agua, que han realizado desde el primer día de septiembre, personal de la empresa privada que suministra el agua va acompañada por elementos de la Policía Municipal de Medellín de Bravo.



Criticaron que los uniformados se presenten a respaldar a esta empresa en lugar de acudir cuando se les llama por robos o comisión de ilícitos.



"Desde hace meses y debido a la pandemia y los problemas económicos que ésta ha traído han incrementado mucho los robos y cuando se hace el llamado al 911, los policías tardan horas en llegar al lugar a atender la situación pero para cortar el agua, llegan rapidito", señaló una señora, quien optó por no dar su nombre.



Los ciudadanos pidieron al Ayuntamiento revisar esta situación, ya que quienes les cortan el agua argumentan falta de pago cuando los ciudadanos están al corriente en este servicio, mientras que en otros casos no hay justificación y sólo cortan el suministro del vital líquido.