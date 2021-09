Denuncian deplorables condiciones de calle, en Xalapa

Buena tarde.



Me gustaría que publicaran una problemática que tiene muchos años.



La calle Jorge Serdán Sur esquina Av. Ferrocarril Interoceánico y Av. Encanto se encuentra en pésimas condiciones, pero empeoró hace dos meses, y hasta la fecha autoridades correspondientes no han hecho nada al respecto.



Vecinos de esta zona estamos muy inconformes al igual que trabajadores del Poder Judicial y Congreso del Estado, ya que al pasar por ahí, nuestros vehículos sufren daños por el desgate de la calle.



De lunes a viernes es un caos ya que las dependencias que trabajan cerca se estacionan aquí y debido a los baches se tienen que echar de reversa para no ocasionar daños a sus vehículos.



Quisiera hacerlo público a ver si así las autoridades respectivas reparan esta calle.



Agradezco el espacio, saludos.