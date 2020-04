Denuncian desabasto de agua en congregación Centenario, de Tenampa

Habitantes de la comunidad de Centenario del Municipio de Tenampa se manifestaron en las afueras del Palacio Municipal para exigir la atención de la alcaldesa Olga Lidia Sánchez Reyes respecto a la dotación del servicio de agua potable, del cual carecen desde hace varias semanas.



Lorenzo Landa, uno de los ciudadanos inconformes, expresó que decidieron hacer pública la situación que enfrentan debido a que el problema lo conoce la Presidenta Municipal desde el inicio de su administración y es la fecha que no se ha hecho algo para darle solución al desabasto de agua en la localidad mencionada.



“La Alcaldesa no se preocupa por lo que padecemos, de la cual ella no tiene problema porque manda a personal del Ayuntamiento a que le surtan a su domicilio particular, mientras que miles de familias no tenemos ni una gota de agua en nuestros hogares”, añadió.



Comentaron que se les informó que se ampliaría la red de agua potable para abastecer a toda la comunidad. Sin embargo, las obras correspondientes no se han podido ejecutar por la falta de recursos, por lo que se sigue padeciendo del problema.



Los manifestantes advirtieron que de no dar una solución inmediata a sus demandas, tomarían medidas más drásticas, por lo que exigieron a la Alcaldesa que se ponga a trabajar y atienda los problemas que enfrentan en esta localidad, como el pésimo estado de la carretera para llegar a este Municipio.



Funcionarios del Ayuntamiento de Tenampa atendieron a los manifestantes, quienes se comprometieron a que en tanto se realizan las obras requeridas para dotarles del servicio de agua potable, el recurso se les surtiría a través de pipas a todas las familias que actualmente no cuentan con él.