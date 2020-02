Denuncian desaparición de mujer y su hijo de 2 años, en Mariano Escobedo

Una joven mujer y su pequeño hijo fueron reportados como desaparecidos desde el pasado domingo sin que a la fecha se sepa de su paradero.



Se trata de María del Carmen Serna Campos, de 17 años, y su hijo de apenas 2 años y 9 meses de edad, Jesús Maximiliano.



De acuerdo con el esposo de la mujer y padre del menor, Rodolfo Balderas Arrieta, de 36 años y de oficio albañil, ese día salió a trabajar como de costumbre y cuando regresó a su domicilio, en la calle Vicente Guerrero sin número, en la cabecera municipal, ya no encontró a su cónyuge.



Mencionó que ese día él regresó alrededor de las 20 horas pero no los encontró en su casa.



Al acudir con algunos vecinos a preguntar por su esposa, le comentaron que la vieron salir al mediodía pero a la fecha no se tiene conocimiento de su paradero.



Por lo anterior, el hombre, de oficio albañil, acudió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades y tanto la joven mujer como su hijo fueron boletinados por el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, en espera de que alguien pueda dar datos que lleven a su localización.