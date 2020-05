Denuncian despido injustificado de asilo, en Xalapa

Deseo comentar que en la colonia José Cardel está un nuevo centro llamado el Club de los Abuelos o Proyecto de Corazón.



Bueno, en una plataforma vi que solicitaban personal. Tuve la entrevista, de muchas maravillas en realidad, pero me corrieron a la siguiente guardia, porque son turnos de 24 horas.



Me comentaron que era despedida porque no llevaba mi equipo básico para tomar signos vitales y durante el turno un abuelito mojó las sábanas.



Como no me llevé la ropa de cama orinada a lavar a mi casa, esto también motivó mi despido, y porque según por la noche, o en mi turno, se terminó un queso que era para el día siguiente para hacerles quesadillas a los abuelitos.



Mi molestia es por las medidas de higiene, o sea: llevar ropa orinada para lavar en mi casa. Y sobre el baumanometro y oxímetro, etc. que yo como enfermera lleve mi equipo.



Supongo que es ilógico llevarse la ropa de este tipo de trabajo a tu casa. Es una contaminación, expones a tú familia.



Atentamente,



(...)