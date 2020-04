Denuncian despidos en hospital “Luis F. Nachón” de Xalapa, en plena pandemia

Solicito su apoyo para la publicación de la siguiente nota, para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.



Por este medio me permito informarle sobre unas anomalías que están pasando en el hospital Luis F. Nachón de esta capital, donde está por demás señalar que la Administradora Yoshie Cristina Gris Ando, protegida del Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega, el cual, la puso a cargo de dicho hospital y quien ha cometido abusos en contra del personal que está a su cargo.



Uno de ellos, es el reciente despido injustificado de personal de contrato para incorporar a personal del REVEPSS, mismos, que están siendo capacitados en las instalaciones del CAEV a escondidas. Por lo visto a esta flamante administradora no le importó el decreto emitido el 23 de abril del presente por el Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual en el artículo 1o señala lo siguiente: no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal.



Esto sin contar que nos encontramos en fase tres de la pandemia, la cual, requiere que el personal siga laborando y no perder el tiempo en capacitaciones y trabajar a prueba y error, esto deja ver la falta de experiencia y conocimiento de la actual Administradora y de la jefa de Recursos Humanos, la Lic. Marissa Alejandra Rivera Romero, quien también por lo visto desconoce de la Ley Federal del Trabajo, de las condiciones de trabajo y del reglamento interno de esta secretaría.



No omito recordarle, que la Lic. Marissa, en septiembre del 2015, intentó tomar ese mismo lugar por obvias razones y por ser de la camada priista el sindicato no le permitió tomar posesión en ese momento.



Resalto a la nota que la administradora junto con el Subjefe de Recursos Materiales y su jefa de Recursos Humanos han operado con despotismo, altanería y hacen trabajar a su personal bajo amenaza, humillaciones y malos tratos.



Es de suma importancia esta nota, espero su apoyo y que muchos trabajadores no hablan o se defienden por miedo a alguna represalia y se quedarán sin empleo en esta época donde es evidente la crisis económica, pero lo más detestable, es que en nombre de la 4T estén ejecutando de esta manera, una persona que en menos de 10 meses ha estado en tres cargos públicos y de los cuales, ninguno ha dejado en condiciones satisfactorias.



Aura Viridiana Zaragoza Flores