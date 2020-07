Denuncian despidos masivos en TAMSA; sigue pleito con dirigencia sindical

La empresa Tenaris-TAMSA ha despedido a más de mil 200 trabajadores durante la temporada de contigencia provocada por el COVID-19.



Al respecto, el secretario de Conflictos y oficial mayor del Sindicato de la empresa, Alfredo Morales Cobos, acusó que esta situación es violatoria al decreto presidencial que recomienda no despedir trabajadores por lo menos durante el tiempo que dure la contigencia.



Además, afirmó que el dirigente del Sindicato, Cándido Canseco Castro, no se preocupa por los trabajadores, pues no los protegió ante estos despidos masivos, por ello, solicitó la intervención de la Secretaría del Trabajo.



“Se han despedido a más de mil 200 trabajadores entre contrato y gente de planta, algunos que ya se quieren ir porque tiene 60 años pero nos pega el tema de la libertad sindical, están corriendo a las personas que no están de acuerdo con el Secretario General que trata de tener un contrato de protección que las leyes actuales no permiten”, dijo.



Morales Cobos mencionó que estos trabajadores no prevén presentar una denuncia contra TAMSA, ya que mantiene la esperanza de ser recontratados.