Denuncian duplicación de número de serie en vehículos, Martínez de la Torre

Un ciudadano denunció que detectó una duplicidad del número de serie de su automóvil, el otro auto con el mismo número fue dado de baja en el municipio de Cosamaloapan, ambas unidades eran de la misma empresa y modelo, sin embargo, eran de diferente color.



Gilberto León Báez, explicó en entrevista que adquirió un automóvil tipo Versa de la empresa Nissan en esta ciudad, realizando sus pagos en mensualidades con el fruto de su trabajo, pero este año al querer pagar los impuestos generados por este se detectó un problema.



Mencionó que al querer ingresar a la plataforma de Hacienda no aparecía su auto, por lo que acudió a las oficinas de la dependencia y le comentaron que sus placas aparecían como dadas de baja desde el año pasado.



Le dijeron que dicho trámite se había realizado en el municipio de Cosamaloapan, lo cual le pareció extraño, pues para dar de baja a un vehículo se deben entregar las placas y tarjeta de circulación, algo que hasta el momento él no había hecho, motivo por el cual no ha podido realizar sus respectivos pagos pues ya no existen las placas.



Comentó que solicitó al Director de Hacienda en el municipio que investigara dicha situación, por lo que le pidieron enviar su automóvil a la Fiscalía General de Justicia para averiguar cuál era el motivo por el que surgió esta duplicación, durante dicha investigación le indicaron que la unidad no presentaba ninguna modificación en el número de serie y los documentos estaban en regla.



Resultado de esta revisión se dieron cuenta que la unidad dada de baja es en el municipio de Cosamaloapan y la que le pertenece tienen el mismo número de serie. Aunque hasta el momento no se sabe cuál es el motivo por el cual la empresa vendió dos unidades con el mismo número de serie y mismo modelo, pero diferente color.



Por último, explicó que este problema le podría generar que sea detenido si decide salir de la ciudad, pues las placas que tiene su auto no pueden seguir circulando.