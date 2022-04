Denuncian ecocidio en Emiliano Zapata por ampliación de baleario “Los Pocitos”

Habitantes de Emiliano Zapata acusaron que el gobierno municipal y del Estado “se están haciendo de la vista gorda” respecto a la obra de ampliación de un balneario en Plan del Río que podría dejar sin agua a los habitantes de la zona.Además, criticaron que se esté permitiendo la operación de granjas porcinas que están ocasionando problemas ambientales en Rancho Viejo.Este domingo, conmemorando el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, los inconformes criticaron que el gobierno municipal y estatal “se están haciendo de la vista gorda” sobre dicha obra y no la han cancelado definitivamente.A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el delegado Alberto Contreras Hernández, demandó que se ponga fin al ecocidioen “Los Pocitos”.Señaló que el contubernio de los gobiernos municipal de Emiliano Zapata y el estatal sigue perpetuando un ecocidio en la zona conocida como Poza Azul.Mencionó que esta obra en Plan del Río ha ocasionado que algunas especies como golondrinas de cuello blanco se vieron obligadas a emigrar y se ha invadido el área de murciélagos donde se puso alumbrado en las cuevas.“El gobierno municipal no hace nada porque hay intereses muy grandes con un particular”, afirmó al señalar que si bien la obra para construir un balneario está detenida, quieren que se clausure por completo.Indico que la organización que representa se mantiene en la postura de cancelar el proyecto pues la Poza Azul abastece de agua a los habitantes de la zona.“Está manteniendo un pueblo para agua potable, no puede ser que hagamos un balneario para que ganen unos pesos unos cuantos ¿y la gente?”, cuestionó.“Emiliano Zapata luchó por la tierra y libertad. ¿Cuál tierra y libertad? ¿Para que hagan fraccionamientos? ¿Para que hagan cambio de uso de suelo y tenga dinero el municipio o qué?”, agregó.Contreras Hernández acusó que el actual gobierno inició diversos proyectos habitacionales en áreas no destinadas a la urbanización, solapados por la administración estatal.Agregó que el problema se agrava con una granja de cerdos en la zona de Rancho Viejo con la empresa Granja el Coco de Carrizal y la granja Buenavista, que están vertiendo sus desechos al río sin control sanitario alguno.Por si fuera poco, señalo que los cañeros, cafeticultores, citricultores y en general el agro veracruzano no tienen las condiciones para sembrar y cosechar, acusando que hay favoritismo a quienes sirven políticamente.