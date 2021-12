Denuncian en Alvarado fallas en recolección de basura desde hace 15 días

Habitantes de Alvarado reclaman que desde hace más de 15 días el servicio de recolección de basura está colapsado, pues no hay camiones compactadores y la ciudad está inundada de desechos.Los quejosos alegan que el exceso de basura es un foco de infecciones que emana malos olores y da muy mal aspecto a las calles, sin que haya solución hasta el momento.“Es increíble la acumulación de basura en todas las calles de Alvarado. Nunca en la historia de Alvarado se había visto en las esquinas, en frente de las casas el mundo de basura, la acumulación tan grande de basura, hay colonias que tiene más de 15 días que no pasa el camión de la basura”, señaló uno de los afectados.Y es que señalan que sólo hay un camión recolector y éste no se da abasto en la recolección de toda la ciudad. El servicio fue concesionado y, según lo referido por los habitantes, no se cumplió con los pagos de 70 mil pesos por cada unidad.“Fue demasiado el robo de la renta de los camiones, hay un solo camión compactador, Alvarado está inundado de basura”.Ante la falta de camiones, las unidades del Ayuntamiento apoyan en la recolección“Andan las camionetas del Ayuntamiento, incluso los remolques de los caballos de Bogar, andan recogiendo la basura aquí en Alvarado, porque no hay camiones”.Desesperados por las condiciones en que se encuentran, los habitantes exigen que se limpie Alvarado.