Denuncian en Coatepec presunta invasión de departamentos en obra negra

Vecinos del fraccionamiento Hacienda Cafetales, en el municipio de Coatepec, denunciaron que personas desconocidas podrían estar invadiendo departamentos en obra negra situados en el mencionado lugar.Varios habitantes de esta colonia, también conocida como Casas Geo, señalaron que este fin de semana pudieron observar que personas ingresaron a algunas casas en obra negra e instalaron ventanas y puertas improvisadas de madera, además de que están realizando labores de limpieza de maleza.Y es que los vecinos dicen temer de una posible invasión, debido a que han encontrado evidencia de que un “licenciado” les está solicitando 500 pesos para poder entrar a habitar las viviendas.“Parece que van a venir a invadir personas, ya que encontré una hoja donde trae información de que están pidiendo 500 pesos para un licenciado (…), no creo que sea legal ni justo que se metan sin pagar agua, luz ni prediales, aparte que no sabemos qué tipo de personas sean”, detallaron.Asimismo, dijeron que dichas personas que acudieron para adecuar las casas les argumentaron que tienen abierto un proceso de compraventa con Banorte, ya que está en venta toda esa zona de obra en construcción y un bufete de abogados los asesora para tomar posesión y vivir ahí.Sin embargo, los vecinos comentaron no estar convencidos debido a que en ese sector no hay servicios de luz, ni agua, ni drenaje, pues son casas que no se terminaron y están en obra negra.Ante esta situación, los pobladores advirtieron que podrían organizarse para impedir la llegada de los posibles invasores pero además, pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para aclarar la situación.Del mismo modo, los vecinos alertaron que constantemente son víctimas de hurtos, ya que personas se han metido a departamentos concluidos que nunca se vendieron, para robarse las puertas y las ventanas.“Además de la posible invasión, ha venido gente a robarse puertas y ventanas, hay gente que hasta los utilizan como bodega”, expresó un vecino.