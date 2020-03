Denuncian en redes fallas en atención a posibles contagiados por COVID-19, en Poza Rica

Joven madre de familia denunció en redes sociales la forma que fue minimizada como posible sospechosa de COVID-19, ante síntomas que comenzó a sentir pero también le hicieron de conocimiento que en Poza Rica no hay pruebas para detectar este padecimiento.



A través de su cuenta personal, Ana Leticia Martínez Aparicio decidió dar difusión en su experiencia sobre su posible contagio de coronavirus, luego de haber viajado a Estados Unidos, a la ciudad de McAllen, Texas, por el funeral de la abuela paterna de su esposo.



Añadió que después se trasladó a la ciudad de Monterrey, acompañada de su familia, para ir por su cuñado, estudiante de una universidad en esa ciudad del Estado de Nuevo León. Al llegar a Poza Rica, comenzó con síntomas parecidos a una alergia.



Expuso que como tenía conocimiento del proceso de coronavirus en varios países, decidió tomar medidas preventivas, tanto de higiene como sana distancia, fue por ello que consideró que su estado de salud obedecía a algún tipo de reacción al cambio de clima.



En la idea de evitar de exponerse, tras aislarse en su domicilio en esta ciudad, explicó cómo fueron los síntomas que surgieron y considera que eran extraordinarios, por lo que llamó a un especialista alergólogo, quien le aseguró que en Poza Rica no se cuenta con pruebas para COVID-19 y que no era candidata para que la Secretaría de Salud de Veracruz le realizara la toma de muestras, por lo que lo indicado era pagar por hacerse la prueba y sólo sería en dos hospitales de la Ciudad de México donde podrían realizarlo.



Afirmo que se realizó la prueba de la influenza, ya que era uno de los diagnósticos que el médico creyó posible y resultó negativo, le recetaron paracetamol y antibiótico, lo cual consumió por cinco días durante la semana pasada, lo que le mejoró la tos y el cansancio.



Sin embargo, el pasado martes observó que su esposo tosía y como es fumador consideró que era consecuencia de su hábito, aunque comenzó a sentir problemas de respiración.



Finalmente, los canalizaron en un centro de salud, de ahí al Hospital regional de Poza Rica donde aseguró que los médicos les dijeron que no había pruebas para detectar al COVID-19 y que sólo al 10 por ciento de la población se le aplicaba. Les recomendaron que continuaran con el aislamiento, pues no podían atenderlos pero que tendrían cita abierta en caso de que sufrieran un paro respiratorio y que las órdenes las seguían del director Rubén Vázquez García.



La mujer dijo estar en la incertidumbre de si ella es portadora del coronavirus o ya contagió a otras personas, o bien, es un cuadro parecido y que sólo le han resuelto con aislamiento para ella, su hijo de tres años, sus suegros y su esposo, quienes pueden ser portadores.



“Esos enfermos que aparecen en las estadísticas son los que están graves, todos los demás no lo sabemos, porque no están haciendo pruebas. Esa es la realidad. Es por eso que el número es muy bajo, es por eso que en el mundo no nos creen, porque en realidad estamos mintiendo, el gobierno está mintiendo y en Poza Rica no están haciendo pruebas aunque lleves (síntomas)”.



Hizo llamado a la población para que se resguarde en casa, ya que comentó que la enfermera que la atendió en el Hospital Regional de Poza Rica es diabética y no le autorizaron suspensión de sus actividades, quien está en riesgo atendiendo a pacientes con COVID-19.