Denuncian en redes que aguas negras brotan de alcantarilla, en Alvarado

Habitantes de la cabecera municipal de Alvarado denunciaron a través de las redes sociales la presencia de aguas negras en la zona centro. Expusieron que debido a los malos olores y a que representa un foco de infección, se ven obligados a permanecer encerrados en sus casas.



A través de un video, Cándido Ochoa compartió las condiciones en las que se encuentra el callejón Reforma, en donde de las alcantarillas brotan aguas negras, situación que lleva ya más de 10 días.



Según los habitantes, el problema se originó por una obra que inició hace varios meses por parte de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y que no han concluido.



"En la mera zona centro de Alvarado, qué cosa es esto, salen hasta los mojones, la gente tiene que estar encerrados porque no se soporta la peste, la tapa por un lado, el hoyo por otro lado, la gente encerrada en sus casas porque no se tolera la peste".



En el video, donde se observa que prácticamente toda la calle se encuentra afectada con el agua afuera de sus casas, piden la intervención de las autoridades para darle solución.



"Más de 10 días, se ha reportado, se han mandado oficio y nada. ¿Cuántos días más?".



Además de esta zona, en la parte del bulevar costero de Alvarado afirman que existe otro brote de aguas negras, el cual lleva varios meses.