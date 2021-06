Denuncian envenenamiento de perros y gatos en fraccionamientos de Emiliano Zapata

Animalistas del municipio de Emiliano Zapata señalaron casos de envenenamiento de gatos y perros en la zona de La Pradera y Las Haciendas, por lo que urgieron pronta atención por parte de las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado.



De acuerdo con Samantha Nava Rame, se han hecho constantes llamados a la administración municipal de Emiliano Zapata, sin que hasta el momento se ponga atención a lo ocurrido.



"Ya son muchos casos de maltrato animal y las autoridades de Emiliano Zapata nunca han puesto atención a verificar todas estas anomalías. Estamos decepcionados de ver cómo trabajan las Fiscalías. Son muchos casos, en La Pradera se han detectado más de 10 casos de envenenamiento de gatos y perros".



Refirió que hace unos días acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) a denunciar un caso de envenenamiento a un canino pero la mala atención y la lentitud con la que llevan los casos es de preocupación y un llamado urgente a los titulares del organismo.



"Estos envenenamientos también pueden atentar contra la vida de una persona. Hago un llamado al Gobernador, a la Fiscal, a que pongan atención porque la FEDAYCA necesita muchos recursos para poder atender estos casos. No es posible que me manden a una veterinaria privada para que me ayuden con un caso de envenenamiento".



Además, criticó que Emiliano Zapata no cuente con un reglamento de protección animal y sólo tenga una unidad de ecología obsoleta.



"Pedimos que se haga un reglamento de protección animal y que haya unidades de salud animal para que estos casos se atiendan", expuso.