Hola, buen día:Quiero denunciar error en los certificados del COBAEV plantel 35 de Xalapa, Veracruz.El COBAEV mandó un comunicado donde supuestamente no hay ningún problema, sin embargo ayer una persona quiso legalizar el certificado y no pudo hacerlo por el error que tiene. Además de su pésima administración.Me gustaría por favor que publicaran esta situación ya que es muy delicada y no nos dan respuesta en la institución.Gracias.