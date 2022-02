Denuncian fallas de Limpia Pública y CMAS en el Fraccionamiento Coapexpan

Hola, buen día:Quiero comentar que este lunes, por ser día de descanso, en el fraccionamiento Coapexpan no pasa el camión de recolección de basura. Esto hace que se reduzcan los días, pues en esta zona el camión pasa los lunes, miércoles y viernes.Por otra parte, CMAS construyó mal la línea de conducción de agua del fraccionamiento, ya que hay lo que llaman “golpe de aire”, lo que hace que el medidor cuente aire y no agua, lo que hace que los recibos lleguen muy altos.Hacen ajustes pero de todas maneras llegan recibos por mil pesos mensuales. Esta situación la padecemos tres usuarios del fraccionamiento, además de que no tenemos fuga del líquido.Asimismo, en la prolongación de Alfonso Reyes otros vecinos han reportado el hundimiento de los pozos de visita y señalan que trabajadores municipales vienen nada más a dar la vuelta y decir que lo tiene que reparar el usuario, lo que no es cierto, ya que ninguna persona puede meter mano en ninguna de las líneas.No reparan nada y no se compara la tarifa de saneamiento y predial del fraccionamiento considerado zona residencial, al de la calle de Hortensia que es popular y ahí sí pasa el camión de basura todos los días.Un tip para los de Limpia Pública, que el carro pase siempre a la misma hora y se acostumbren los habitantes a sacarla una hora antes.Finalmente hago un llamado a las autoridades para dar solución a las problemáticas del fraccionamiento.Muchas gracias.Nombre: (…)