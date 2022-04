Hola, buen día.Me permito hacer una queja y al mismo tiempo un llamado a quien corresponda.En el ISSSTE de Xalapa no hay medicamentos, nosotros los diabéticos no podemos ni debemos quedarnos sin nuestras dosis, de ello depende nuestra salud y bienestar.Desde el día 30 de marzo tengo recetas que voy canjeando por partes y nada más nos dicen "venga el viernes a ver si ya hay", así no debería de ser, está muy mal el ISSSTE en calidad de medicamentos.Ojalá las autoridades hagan algo al respecto, porque está en riesgo la vida de muchas personas que dependemos de medicamentos para estar estables.Muchas gracias por el espacio.