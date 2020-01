Denuncian falta de médicos de urgencias en el ISSSTE, en Xalapa

Falta de médicos de Urgencias en la madrugada, una espera de más de cuatro horas por una consulta y la ausencia de directivos denunciaron usuarios de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa.



Mediante una queja, la madre de un paciente acusó que cerca de las 06:00 de este viernes acudió a la clínica de San Bruno para solicitar consulta de Urgencias; sin embargo, a esa hora dicha área carecía de doctores para ingresar a los enfermos.



"Desde la noche; me presenté desde las 6 de la mañana pero no me atendieron a mi hijo sino hasta las 10 de la mañana", relató la afectada.



Al pedir una explicación al personal de la clínica, la respuesta se limitó a que pacientes y familiares tenían "que esperar" y que "poco a poco iban a pasar".



"Pero no había doctores, ni estaba el director, ni el subdirector, ni nadie; sí había quien tomara los signos vitales", explicó y dijo que aparte de los pacientes de Urgencias, había personas en estado delicado de salud sin recibir la atención.



Agregó que inicialmente había dos pacientes en espera en urgencias, pero que luego, la cifra aumentó a tres, luego de que una ambulancia llevó a una persona caída, pero no había quien la atendiera.



"A las siete y fracción llegó una ambulancia con una persona que se había caído pero que no había quien la atendiera. La pasaron ahí en una camilla y la tuvieron hasta las 9 y media a diez de la mañana", concluyó.