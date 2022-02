Denuncian hostigamiento de delegada de la CEDH en Tuxpan

El representante de la organización "Pueblos Originarios en Movimiento", Agustín Carpio Pérez, pidió la intervención de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, ante el supuesto hostigamiento que recibió por parte de la delegada de la dependencia en Tuxpan, Angélica Leos Valente, quien le exigió una credencial vencida que él tenía en su propiedad y que lo acreditaba como empleado de la institución en el 2020, cuando fue colaborador.Si bien aseguró que no la utiliza para identificarse, sino que sólo la tiene en su cartera como la licencia de conducir, indicó que esto se debió a que estuvo en el penal de esa ciudad, tramitando documentos de liberación anticipada de al menos 12 personas privadas de la libertad que podrían alcanzar dicho beneficio."Lo hizo dentro del propio penal con el apoyo de unos custodios, evidentemente no tenía motivo ni la razón para hacerlo, por ello solicito la intervención de la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, porque no voy a permitir hostigamientos por parte de esta institución hacia mi persona", expresó Carpio Pérez, en conferencia de prensa.Carpio Pérez señaló que no ha sido acusado de "usurpación de funciones", o por lo menos no le han entregado alguna notificación al respecto; por el contrario, denunció que hay un "interés personal" de Leos Valente con la dirección del Centro de Reinserción Social (CERESO)."Para poder manejar a su criterio y antojo la salida o no de las personas que están adentro; sin embargo, hay personas privadas de la libertad que ya están en posibilidad de promover algún incidente de libertad y que no lo han hecho y desconozco el motivo por el cual no les han querido dar este beneficio", dijo.También afirmó que les "bloquearon" la entrega de un documento denominado "partida jurídica", que otorga la dirección del penal, "por instrucciones de allí arriba, fue lo único que nos dijeron"."Nosotros ya hemos trabajado en este penal, sacamos algunas personas que ya pueden estar obteniendo algún tipo de beneficio pero ahorita nos encontramos con personal nuevo, con directores jurídicos nuevos, muy jovencitos incluso, que todavía no tienen a lo mejor la experticia para estos temas", concluyó.