Denuncian irregularidades en la aplicación de vacunas en Hospital de Río Blanco

Personal del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) denunció que a pesar de que se supone que la aplicación de las primeras vacunas que llegaron a Veracruz son para el personal que se encuentra en las áreas COVID, en este nosocomio se inoculó a personal administrativo y a otros que han estado en resguardo domiciliario pero no a residentes que están en atención directa de los enfermos.



Mencionaron que con sorpresa, este miércoles vieron que entre los trabajadores considerados para vacunarse estaba por ejemplo el asistente de Dirección, el doctor Octavio Meraz, quien toda la pandemia se la ha pasado en resguardo domiciliario, por lo que nunca ha tenido que atender a pacientes COVID, mucho menos ha estado en esa área.



Sin embargo, no fue el único, pues también les fue aplicado el biológico a trabajadores administrativos que tampoco ingresan a las áreas de enfermos.



Por el contrario, jóvenes residentes no estuvieron considerados en la aplicación de la vacuna.



Sobre la forma en que se eligió al personal que sería inoculado, comentaron que saben que quien controló esto “fue la jefa enfermera Mara, de acuerdo con el doctor Álvaro Vásquez Gallardo y el subdirector Ibarra”.



En el HRRB, el ingreso de pacientes con complicaciones causadas por Coronavirus sigue a la alza y hasta la mañana del miércoles había 33 pacientes, 22 de ellos en el área COVID de Urgencias, 8 en el tercer piso, que se abrió ayer mismo para dar cabida a estos enfermos, aunque también hay 2 más en el área de Obstetricia y 1 en la Unidad de Cuidados Intensivos Zona T.