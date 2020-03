Denuncian irregularidades y lento avance de proceso judicial contra presuntos feminicidas

La señora Silvia Pérez, madre de Ashley Malixi Miranda Pérez, dijo que en el proceso judicial contra los responsables por feminicidio de su hija, éstos tienen privilegios. Asimismo, lamentó que la Fiscalía General del Estado sólo ha hecho cuatro audiencias del caso desde el 2018, cuando aprehendieron a los señalados como autores en el área intelectual y material.



Tras reunirse con integrantes del Colectivo de Familias en Búsqueda "María Herrera", Silvia Pérez relató a los medios de comunicación los avances del juicio que se le sigue a Erick “N” y Lluvia “N”, quienes fueron aprehendidos por la muerte de la joven de 21 años, quien fue torturada y asesinada en un hotel de paso en Poza Rica y su cuerpo abandonado en un paraje de una comunidad del municipio vecino de Papantla.



Diecinueve heridas con arma punzocortante a los costados del tórax y degollada, fue como encontraron en diciembre de 2017 a Ashley Malixi. Su abuelo la identificó oficialmente en el Servicio Médico Forense. Para la madre, fue un acto de crueldad y asegura que los celos no son la causa que tuvieron los señalados para quitarle la vida a la joven estudiante.



Dijo que desde que la FGE aprehendió a Erick y Lluvia, sólo se han celebrado cuatro audiencias en la sala de juicios orales de la Unidad de Procuración de Justicia en Poza Rica, lo cual considera como un proceso irregular, además de que tampoco ha recibido notificaciones de esto.



Además, criticó lo que parecen ser privilegios para Lluvia, esposa de Erick, quien es señalada como cómplice, pues cuando fue aprehendida tenía cuatro meses de estar embarazada, por lo que consiguió arraigo domiciliario para que terminara su maternidad. No obstante, el sistema judicial le extendió el beneficio para la etapa de lactancia.



Silvia Pérez recriminó que la señalada nuevamente está embarazada por lo que vuelve a gozar del “privilegio” del arresto domiciliario, lo que considera una burla para la sociedad y para su hija Ashley Malixi, por lo que exige justicia por su muerte, por la forma violenta que le arrebataron el derecho de hacer una vida.



Quiere que la FGE cumpla con su deber. No tiene dinero para un abogado que haga cumplir las leyes apliquen el rigor que merecen las personas involucradas en la muerte de Ashley y es que, asegura, también ha sido víctima de acoso ya que le han seguido a su domicilio y teme por su vida y la de su familia.



Llorando, extraña el taconeo, las risas de Ashley Malixi. No sabe cómo enfrentar la ausencia de su ser amado, la hija mayor que le permitió ser madre.



Recalcó que no tiene recursos económicos pero quiere que los servidores públicos que ganan un salario con el erario entiendan su dolor y se cumpla con un proceso judicial justo, ya que al parecer hay más personas involucradas en el asesinato de su hija pero no hay avances para que se determine una sentencia a los posibles responsables.



Su único apoyo es el que recibe por medio del Colectivo de Búsqueda "María Herrera" y de las personas que le han respaldado durante más de dos años desde que su hija murió.