Denuncian irresponsabilidad de personal médico del CAE Xalapa

Los familiares de Evencio Delfín Lara viven un total calvario por la ineptitud con la que se han conducido los responsables de los servicios médicos de la entidad, sobre todo del Centro de Atención Especializada Doctor Rafael Lucio (CAE), lo que está propiciando que por este motivo pueda perder la vida al no recibir la atención correspondiente.



Noel Delfín Lara, hermano del paciente dio a conocer que su familiar fue internado en este nosocomio con un cuadro de gliobastomas multiformes grado IV, por lo que cada segundo que pasa es vital para ello, sin embargo, por la burocracia médica imperante en este centro médico, lo están orillando a un desenlace fatal.



Explicó que a más de 24 horas de “estar internado mi hermano en el CAE, el personal no proporciona información de su estado de salud, por lo que se ha optado por buscar un traslado al Hospital de Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que es derechohabiente, pero ha sido imposible porque el titular de la Subdirección del área, ni siquiera se le ha encontrado en todo este tiempo, desconociéndose si está de vacaciones o dejó de laborar.



Al consultar médicos particulares indican la seriedad y urgencia de ser atendido y diagnosticado, así como la aplicación de medicamentos específicos, pero no aceptan ni permiten ingreso de personal ajeno a que haga el trabajo que ellos no saben, no quieren o no pueden hacer, aseguró.



Ante tantas negativas, dijo, se decide darle de alta para intentarlo en un hospital particular, pero simplemente no lo dan de alta porque no hay nota médica, lo que da idea de la total desorganización que impera en este centro de “especialidades” médicas, pero sobre todo del sistema de salud en Veracruz, que deja mucho que desear los servicios que brinda, concluyó.