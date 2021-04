Denuncian jeringas tiradas en parque de Coatza; se usaron en vacunación, afirman

Jeringas y algodón presuntamente utilizados durante la jornada de vacunación contra el Coronavirus permanecen regados en algunas áreas del parque La Alameda de Coatzacoalcos.



De acuerdo con una denuncia ciudadana, el material con el que vacunaron a adultos mayores quedó acumulado a un costado del domo, zona donde algunas personas acuden a ejercitarse por las mañanas.



El pequeño montículo acumulado de cerca de 50 jeringas está pegado a la barda del lado de la colonia Independencia.



“Para reportar que no la han levantado, están esperando que vengan otra vez a vacunar para acumular más basura, ¿cómo quieren que no haya más contagio?”, se denunció.



Aunque no se alcanza a ver si las jeringas aún tienen agujas, ambas llevan un proceso especial de confinamiento de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), responsabilidad de las autoridades de salud, en este caso de la Jurisdicción Sanitaria XI.



De acuerdo con la NOM-087-ECOL-SSA-2002: los objetos punzocortantes “que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal”.



El pasado 29 de marzo inició el plan de vacunación en Coatzacoalcos, una de las sedes fue el parque la Alameda.