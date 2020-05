Denuncian mal servicio de hemodiálisis en clínica Covadonga, en Veracruz

Familiares de pacientes de hemodiálisis subrogados del Instituto Mexicano del Seguro Social, se manifestaron en la clínica Covadonga de Veracruz para denunciar la falta de capacitación y personal, lo cual, aseguran ha ocasionado la muerte de los enfermos que son enviados a tratamiento.



Se colocaron frente a las instalaciones de la clínica y pidieron que se cambien los servicios de hemodiálisis, porque "cada vez que los sacan del IMSS se empiezan a morir" por presuntamente mala atención médica.



"En un sólo día, 7 personas (murieron), vienen y los atienden y los sacan mal de la presión, los mandan a sus casas porque no los estabilizan. Todo el personal que estaba capacitado para hacer hemodiálisis ha renunciado porque le pagan poco, le hacen doblar turno", denunció uno de los acompañantes de los pacientes.



Molestos, aseguraron que el personal que actualmente está dando atención son trabajadores de otras áreas que los están empezando a capacitar.



"No hay médico, no tienen nefrólogo que los atienda ahí".



"Una señora entró de limpieza y la están capacitando para conectar, ahorita está pensando y está pensando mal, a mi hijo lo pesó y decía 4 kilos, lo volvieron a pesar y pesó 3 kilos".



Piden a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que los pacientes de hemodiálisis sean atendidos en otras clínicas.