Denuncian mala organización del reemplacamiento vehicular en Xalapa

Psicólogo Joaquín Rosas contando con la transcendencia que tiene su medio de comunicación solicito se haga del conocimiento lo que sucede con el programa de reemplacamiento vehicular.Es una verdadera vergüenza que se publicite un programa de reemplacamiento vehicular donde aseguran evitar aglomeraciones y no es más que completamente falso, porque ni respetan las horas de las citas que fueron previamente programadas por los usuarios en su maravilloso e innovador sistema (lento sin instrucciones claras y precisas), que cuando se tiene una duda por no poder cargar los documentos y se llama por teléfono los operadores únicamente señalan que el sistema presenta fallas de operación.Y entonces cuando uno acude finalmente a la oficina de Hacienda, resulta que hay cientos de personas que como no pudieron subir los documentos al sistema van personalmente y con la enorme sorpresa que hay que hacer fila y no hay nadie quien revise los documentos, si se encuentran completos para que después de dos horas más, ya lo atienda un funcionario y salga con que la carta poder no cumple los requisitos porque no lleva los datos del vehículo, algo que resulta absurdo si ya los documentos fueron cargados en el sistema y además en su portal de internet, página de Facebook, es más dentro de la propia oficina ningún aviso o cartel que indique que la carta poder debe llevar esa información y que las copias del INE deben estar todas en la misma hoja, para que finalmente el servidor público diga que hay que volver a generar una cita para poder realizar el trámite.Lejos de uno como simple ciudadano se sienta atendido, es decepcionante que a pesar de los avances tecnológicos que se tienen se siga con la misma burocracia de todaaaa la vida y peor aún que digan que se ahora son más de 50 personas las que están atendiendo y validando la información.Por su atención gracias.Atte. Ciudadano común y corriente.Pd. Favor de omitir mis datos personales.