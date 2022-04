Denuncian nuevamente desabasto de medicinas en Torre Pediátrica de Veracruz Puerto

Madres de pacientes de la Torre Pediátrica del Puerto de Veracruz nuevamente exhibieron la falta de medicamentos de atención general.Señalan que si bien los fármacos oncológicos no han faltado, hay otros básicos como antibióticos, ibuprofeno y otros como el "Timoglobina" que se usa para pacientes pre-ontológicos.El hijo de Ana Luisa Alvarado tiene tres meses con diagnóstico de anemia aplásica y desde hace mes y medio están a la espera de iniciar tratamiento, ese medicamento cuesta entre 24 mil y 50 mil pesos, de no recibirlo requerirá trasplante de médula ósea."Tenemos un mes y medio en que me dicen que ya va a venir el medicamento y no. Me dicen que no lo encuentran (...) me dicen que no es cáncer y que ese tratamiento lo va a ayudar para que su médula empiece a trabajar, si no tengo que ir a México a trasplante. Le están bajando las plaquetas y no le ponen, ya empezó a sangrar de la nariz y encías; no me dicen nada. Ya quiero que mi niño reciba el tratamiento, dicen que el medicamento tampoco lo tienen en Xalapa", relató.El mismo caso pasa con el hijo de Lorena, quien requiere también medicamentos y no logran suministrarlo en la Torre Pediátrica.El diagnóstico es también de anemia aplásica."Necesitamos igual el medicamento Timoglobina ampula, ya tengo prácticamente 3 meses y necesitamos el medicamentos para que vaya mejorando. Está muy caro, entre 15 y 50, el Trombopac ese está en 25 mil pesos, el niño lo está requiriendo y no lo tiene, lo tiene que tomar diario a fuerza", explicó Lorena Ruiz.Aunado a ello, en el nosocomio no se cuenta con medicamentos para atención general."La medicina del día a día que no hay y tenemos que andar buscando, que nuestro Presidente y nuestro Gobernador presten atención a lo que está sucediendo, tenemos bastante tiempo que no hay antibióticos, medicamentos que son común y corriente, siempre nos dicen de los cuadros básicos, según ya habían desaparecido y siempre nos dicen eso, que no lo cubre el cuadro básico", lamentó la vocera de las mamás, Cora de Jesús Rodríguez.Advierten que si continúan así, retomaran las manifestaciones.