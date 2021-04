Denuncian omisión al no recibir vacuna contra el COVID-19, en Orizaba

Debido a que dos personas que fueron registradas en Orizaba para recibir la vacunación contra el COVID-19 por parte de las Brigadas Correcaminos nunca fueron visitadas, un ciudadano denunció la omisión.



El ciudadano, quien pidió mantener en privado tanto su nombre como el de las afectadas, explicó que cuando se abrió el registro de inscripción para inocular a los adultos mayores, apoyó a dos mujeres que se encuentran impedidas de salir.



Explicó que una de ellas tiene más de 85 años y lleva tres años postrada, “la otra está impedida para salir de casa por problemas en piernas”.



Comentó que el impedimento de esas personas fue debidamente anotado cuando hizo el registro y al concluir el proceso obtuvo los folios correspondientes.



Sin embargo, dijo, el periodo de vacunación inició en Orizaba y pasó y a las personas nunca las fueron a ver ni se comunicaron con ellas.



Agregó que por la casa de una de ellas pasó la brigada, pero cuando se les dijo sobre la señora, le dijeron que no aparecía en la relación y no le podían aplicar la dosis porque las llevaban contadas, tampoco le ofrecieron ninguna solución.



Debido a ello, el ciudadano llamó a las autoridades a que se revise el proceso y se detecten las omisiones, pues seguramente no deben ser los únicos casos ni en este municipio ni en otros y se debe actuar para subsanarlos.