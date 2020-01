Denuncian padres de familia presunto acoso sexual a menor en kínder de Xalapa

Padres de familia del Jardín de Niños “Bertha Von Glümer”, mostraron inconformidad por un posible acoso sexual a un menor en dicho plantel.



Tras una reunión, la madre del pequeño afectado, expuso que desde el mes de octubre, su hijo le comentó que un empleado del centro escolar, había tocado parte de su cuerpo, por lo que tomó cartas en el asunto, primero con la maestra a su cargo, y la directora del plantel.



"Le pedí que me dibujara a la persona que lo había tocado. Le comenté esto a la vocal y le digo lo que pasó y que me hiciera cita con la directora y la maestra. Nos reunimos, comenté todo esto y al principio todo sonaba con que el apoyo hacia el caso, me dijeron que iban a investigar y que le diera datos exactos".



Asimismo, comentó que en una ocasión, su hijo, señaló a la persona que lo agredió, por lo que en ese instante, acudieron con la docente y la directora para hacerles saber, hecho que no tomaron en cuenta.



"A la hora de irnos, mi hijo me comentó que le dolía el pie y lo estaba revisando, en eso va saliendo esta persona del baño, y me dijo que él había sido el que lo había agarrado, y entonces le dije que fuéramos a decirle a la maestra, fuimos, él se lo señaló a la maestra. La maestra me dijo que me calmara, que no le dijera nada al señor, fuimos a buscar a la directora, y la directora sorprendida me dijo que no creía que había sido él", acotó.