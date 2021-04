Denuncian peleas de gallos en San Marcos de León, en Xico

Durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo peleas de gallos, actividad prohibida por la Ley Estatal de Protección Animal; en la localidad de San Marcos de León en Xico con anuencia de la autoridad municipal.



De acuerdo a información se organizaron estas peleas el sábado y el domingo en el campo deportivo de la localidad con el permiso del Ayuntamiento, quien incluso dotó a los organizadores de luz en el lugar, lo que causó el enojo de algunos pobladores que consideraron que estos eventos además de provocar más violencia, generan aglomeraciones.



Al respecto, el integrante de la Coalición de Activistas por los Derechos Animales de Veracruz, Víctor Tobías Gil, indicó que estos hechos fueron denunciados, por lo que al lugar acudió la Policía Ministerial y el Fiscal Especializado en Delitos Ambientales y contra los Animales, Andrés De La Parra Trujillo.



Y aunque dijo que el evento fue suspendido, no se llevaron a cabo detenciones, ni el incauto de los animales ni los utensilios para ejecutar estas actividades, a pesar de que los organizadores y el público fueron encontrados en flagrancia.



“Se tuvo que reportar ya que sabemos que es una actividad que está prohibida en la Ley Estatal de Protección Animal la cual ya tiene muchos años establecida, lo denunciamos y acudió la Policía Ministerial y el Fiscal Especializado y se suspendió el evento.



Fue organizada en el campo deportivo de la comunidad; lo que nos extraña es que fue con el apoyo de la autoridad municipal y ellos saben que está prohibido por la ley vigente, de ahí la inconformidad de nosotros que creemos que no es un espectáculo en ningún momento y mucho menos ahorita en pandemia, aunque estemos en semáforo verde no creo que valga la pena que autoricen este tipo de eventos prohibidos”, detalló.



Recriminó que desde el Ayuntamiento se fomente y se permitan estos espectáculos que generan más violencia en la localidad.



Finalmente, el activista lamentó que luego de estas denuncias realizadas, sufrió amenazas por parte de Jorge Galván, uno de los organizadores y destacó que existe un video en redes sociales que constata este hecho y que además ya se encuentra en manos de la autoridad correspondiente.



“La preocupación es que son un gremio difícil y ya hay amenazas a mi persona, esperamos que la autoridad le dé seguimiento”, finalizó.