Denuncian penalmente a enfermera de Veracruz que fingió vacunar a joven

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ya se procedió penalmente contra la enfermera de Boca del Río que fingió vacunar contra COVID-19 a una joven y por ser una servidora pública, podría ser acusada de corrupción.En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, el Mandatario expuso que la profesional de la salud es acusada de dos delitos, además de haber sido suspendida.“Este fin de semana se inició un procedimiento legal contra una enfermera que no aplicó la vacuna, se va a investigar la razón pero ya está la acusación ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por al menos dos delitos, está suspendida”, dijo.El titular del Ejecutivo precisó que corresponderá al Juez tipificar los ilícitos que se le imputarán “y ya la Fiscalía procederá a tipificar qué tipo de delito incurre pero siendo un servidor público y tratándose de la salud, podría tener alguna repercusión por delitos graves, e incluso también por corrupción”.Cabe recordar que este fin de semana se viralizó el video de una enfermera simulando vacunar a una mujer en el módulo ubicado en el estadio Luis “Pirata” Fuente.Ante ello, el Mandatario acotó que ahora podría perder la licencia, lo que le impediría ejercer su profesión, la que definió como “loable y muy reconocida”.“Porque no queremos que manche al gran grupo de enfermeras que ha estado haciendo un sacrificio enorme y a las cuales les debemos mucho reconocimiento. No quisiéramos que manchara la gran labor que están haciendo todas todas las enfermeras aquí en Veracruz”, destacó García Jiménez.Al reconocer que se han quedado más tiempo durante jornadas hasta sacar al último en la fila de vacunación, reiteró que será la autoridad jurisdiccional la que determine la culpabilidad de la enfermera que incurrió en esta falta.“La competencia es de la Fiscalía, obviamente la Secretaría de Salud tiene en sus manos el caso administrativo, la suspensión de la doctora, separarla. Se indaga, se levantó un acta, en fin pero eso es administrativo, quizás alguna repercusión laboral, no, lo que yo me estoy refiriendo es un señalamiento penal”, refrendó al enseñar la fotografía de la denuncia presentada.Finalmente, comentó que en la audiencia se le dará el derecho a defenderse y decir lo que sucedió.