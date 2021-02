Denuncian por intento de violación a precandidato de MC a diputación en Veracruz

La bailarina Valeria Rangel, acusó al precandidato de Movimiento Ciudadano a la diputación por el distrito 15 de Veracruz, Jesús Alberto Camacho Carranza de intento de violación, por lo cual ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Estado.



Relató que desde hace un año se contactaron para que le llevara un caso como abogado, sin embargo, el pasado lunes 15 de febrero en una cita en su casa la atacó con una pistola e intentó abusar de ella, pero al ver que no se dejó, argumentó que se trataba de una broma.



"Me meto a mi cuarto, salgo y al momento de abrir la cortina para volver a la sala, ya me tenía una pistola en la cabeza y yo de reacción al impactarlo le agarré la mano con la pistola y le arañé el brazo. Él con su mano izquierda me sometió pero no me estaba ahorcando, nada más me estaba empujando, yo reaccioné. Él me empujó y me hacía que me fuera a la cama, el me aventó y no soltaba el arma, caí y el cayó encima de mí, cayó entre mis piernas".



Relató que anteriormente ya había acudido a su domicilio para platicar situaciones relacionadas al litigio que le llevaba, pero en esta ocasión estaba sola.



Al defenderse, el agresor le advirtió que el arma se iba a disparar "pero yo me aferré al arma y me gritaba, al momento que cayó en mis piernas lo apreté y le hice como un tipo llave que tanto que los estaba ahogando y me estaba diciendo que me calmara que se iba disparar el arma, que lo soltara y me empezó a gritar que era una broma", señaló Valeria.



En rueda de prensa señaló que habían perdido contacto desde el inicio del caso, sin embargo, quería retomarlo y el abogado pidió papeles originales, pero al negarse y proponer que sólo daría copias, se metió a su cuarto y fue el momento en que aprovechó para atacarla.



Hasta ahora que lo investigó supo que Camacho Carranza está contendiendo por un puesto de elección popular y por ello decidió hacerlo público.



"Si yo tomé el valor y estoy bien y siento que debo alzar la voz y denunciar sea quien sea para que se haga justicia, el lunes 15 de febrero, la denuncia se interpuso antier por abuso e intento de violación".



Valeria Rangel estuvo acompañada de la colectiva feminista "Brujas del Mar" y aseguró que también es atendida por el Instituto Municipal de la Mujer de Veracruz.