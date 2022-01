Denuncian prácticas deshonestas dentro Dirección de Catastro, en Emiliano Zapata

La mañana de este lunes, a través de denuncias ciudadanas que fueron entregadas en el Palacio Municipal de Emiliano Zapata, acusan al personal de la Dirección de Catastro de realizar prácticas deshonestas.Según las denuncias, se pide dinero a cambio de que las gestiones sean más rápidas pero no lo ingresan al municipio, ya que en la estructura de esta dependencia no existe ningún cargo con estas características.A cuatro semanas de iniciar esta administración, la ciudadanía zapatense pide la intervención para erradicar estas prácticas que afectan a todos los usuarios.Al respecto, Erick Ruiz Hernández declaró que comenzará una investigación sobre las denuncias en este inicio de semana, pues al comienzo de la administración actual detectó ciertos detalles por parte de algunos servidores públicos.“En Dirección de Catastro encontramos vicios, que provienen de muchas administraciones atrás, no sólo de la última, son conductas arraigadas en la plantilla, con las cuales les dicen a quienes acuden que hay un pago para ‘acelerar los trámites’ y la ciudadanía accede, ya que de otra forma demoran mucho sus solicitudes; de esa área es donde tenemos más quejas de la sociedad”, detalló.En ese sentido, el edil instó a la población a denunciar a quienes incurran en estas peticiones monetarias, pues así podrán otorgarles una sanción.El director de Catastro, Alfredo Roa, dio a conocer que también está enterado de dichas anomalías y las ha documentado para agregarlas al dictamen de entrega-recepción que en próximas fechas se presentará al Congreso del Estado, con lo que podrán efectuarse las acciones legales pertinentes; también recordó a la sociedad que la Contraloría del Ayuntamiento es el órgano encargado de recibir denuncias de este tipo de prácticas irregulares, donde incluso es posible acudir con evidencias.Hay molestia y extrañamiento por parte de algunos ciudadanos que se preguntan por qué ya no está la modalidad de pago de agilización de trámites pero es que no existe un cobro con ese fin en la Dirección de Catastro y en ninguna otra. Toda aportación debe ser depositada únicamente a través de la Tesorería Municipal.