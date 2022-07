Denuncian presunta negligencia en muerte de niña en IMSS de Acayucan

El joven padre de familia Benito García Domínguez, de 24 años de edad, denunció una probable negligencia médica en la Unidad Médica Familiar del IMSS en Acayucan, ya que llevó a su menor hija de apenas 1 año de edad, quien se estaba ahogando, y en la clínica en vez de suministrarle oxígeno, le aplicaron Diazepam y la enviaron al hospital de Minatitlán, en donde falleció.Afuera de su casa, en la colonia Emiliano Zapata, de Acayucan, el afligido padre acusó que el Director de aquella ciudad le entregó a su pequeña ya sin vida y lo engañó al decirle que se abriría una investigación por la repentina e inexplicable muerte de la niña. Sin embargo, eso no sucedió, por lo que ahora públicamente anunció que procederá legalmente por la negligencia en que habrían incurrido los médicos del IMSS de Acayucan.Narró que el viernes la niña se puso mal, se estaba ahogando por lo cual él mismo le dio los primeros auxilios y de allí la trasladaron a la clínica del IMSS, en donde le hicieron la prueba del COVID pero resultó negativa. Agregó que pese a que tenía dificultad para respirar no le dieron oxígeno pero presuntamente sí le aplicaron Diazepam para dormirla, sólo que al llegar al hospital de Minatitlán murió.Expresó que se la entregaron como si fuera cualquier cosa o un animalito, y no un ser humano, que él se regresó con el cuerpo ya sin vida en un taxi hasta su casa, en donde una familia hoy llora la pérdida de su angelito.Por esos hechos se haría también una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).