Denuncian presuntas fiestas en motel de Río Blanco durante pandemia

Debido a que en el motel “El Marqués”, de Río Blanco, presuntamente se llevan a cabo fiestas, vecinos del lugar solicitaron la intervención de las autoridades para verificar el el sitio está regulado ante la pandemia.



Los inconformes acusaron que constantemente se organizan fiestas, pero este fin de semana se escuchó música desde el sábado y paró hasta el mediodía del domingo, con lo que muchos no pudieron descansar.



Advirtieron que las autoridades hacen constantes llamados a la población para que no hagan fiestas ni reuniones y eso no se está respetando en el municipio.



Mencionaron que lamentablemente los jóvenes no entienden que si enferman pueden contagiar a los adultos en sus casas y muchas veces son gente mayor que se está cuidando de no salir.



Consideraron que las autoridades deberían intervenir para evitar que ese lugar esté siendo foco de propagación del virus y más adelante se saturen los hospitales de la zona como ya está ocurriendo en otras partes del país.