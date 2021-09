Denuncian presunto abuso de la policía de Nogales contra rescatista de animales

Rescatistas de animales de la región externaron su inconformidad por el abuso en que incurrió la Policía municipal de Nogales en contra de una de sus compañeras que tiene un refugio para 42 canes y que el fin de semana pasado fue encarcelada y multada con 10 mil pesos por un conflicto suscitado entre particulares.



De acuerdo con los animalistas, los hechos ocurrieron por un incidente al escapar tres canes, uno de los cuales aparentemente mordió a una señora de la tercera edad.



A pesar de que la rescatista les dijo que se haría cargo de pagar las curaciones y atención médica, debido a que familiares de la afectada comenzaron a hacer alboroto se reunió a mucha gente.



Al lugar terminaron llegando patrullas de la policía estatal y municipal y elementos de esta última corporación le dijeron a la señora que irían todos a la Fiscalía, en lo cual estuvo de acuerdo y les dijo que le permitieran un momento porque llegaría una persona para acompañarla.



Sin embargo, en ese momento los policías le dijeron que no era cuando ella quisiera y la intentaron esposar para ingresarla a la patrulla, a lo cual terminó accediendo pues ahí estaba su madre y sus sobrinitos llorando.



Los rescatistas criticaron el que en todo momento su compañera haya recibido un trato de delincuente cuando se trataba de un asunto entre particulares en donde ella nunca se negó a pagar.



El conflicto finalizó con su compañera pagando 15 mil pesos a la agredida por las lesiones, así como 3 mil 800 por la atención médica y medicamentos, aunque al otro día la señora ya andaba en la calle.



Aunado a ello, también debió pagar 10 mil pesos a la policía municipal por una supuesta multa de la que nunca le entregaron ningún recibo, pero indicaron que lo más angustiante para ella una licenciada que estaba ahí le dijo que le iban a retirar a sus perros, por lo que no sabe si fue una advertencia o amenaza.



Por todo esto llamaron al Alcalde de Nogales a que vigile el actuar de la policía y que no haya abusos contra quienes hace la labor que a ellos les correspondería.