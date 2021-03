Denuncian promoción electoral fuera de tiempo, en Emiliano Zapata

El día de hoy me permití marcar por teléfono a las oficinas del OPLE porque considero que las actividades del Presidente del Partido Fuerza por México en Emiliano Zapata, las cuales son que está difundiendo publicidad de su partido, eso me parece bien, sin embargo existen lonas con la leyenda “Aquí Les Va”, nombre del presidente del Comité Municipal.



Y su equipo y él traen camisas con su nombre y posicione su nombre, ya que son ampliamente sabidas las aspiraciones de este joven por la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, desde buscar la candidatura por el PRD, por el PAN y ahora por FxM (Fuerza por México) partido al cual llegó gente de MORENA en estas últimas semanas.



Al ver que la camisa que trae en el recorrido que hoy hace en Rinconada, considero se da una violación a la legislación electoral por lo cual busqué reportar dicha conducta al OPLE, marcando a la Secretaría General, a la Oficialía Electoral, respondiéndome en el área de Organización diciéndome que a lo mejor por ser sábado no me contestaban, si mal no recuerdo, durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles.



Es una pena que el árbitro electoral esté de vacaciones ante las conductas de los partidos satélites de MORENA, y permita el uso indebido de los tiempos y a su vez genere en el ánimo del electorado que cualquiera puede romper las reglas en un Proceso Electoral.



Atentamente,



(...)