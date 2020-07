Denuncian que acerera de Ixtaczoquitlán cesa a trabajadores que padecen males crónicos

Presuntos trabajadores de la empresa Talleres y Aceros (TYASA), han dado a conocer que algunos de sus compañeros que tenían antigüedad entre 10 y 25 años fueron despedidos de la acerera.



Indicaron que la firma les ofreció una propuesta económica, que les advirtió tenían que aceptarla de lo contrario se entablaría un pleito legal por mucho tiempo.



Los denunciantes aseguraron que los empleados que fueron despedidos sufren de hipertensión y diabetes y que ahora como han venido enfermando propio de estos padecimientos es que ya la firma no los quiere.



Consideraron los denunciantes que sus compañeros merecen ser liquidados conforme a derecho, pues también indicaron que en pasados días ni siquiera los dejaron ya ingresar a la planta ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán, sino que solamente les dijeron que tenían que atender a la propuesta que les haría la empresa para liquidarlos.



Hasta el momento se conoce que no más de 10 aceptaron el ofrecimiento, que aseguraron es muy raquítica; sin embargo, otro grupo ha decidido no considerarlo pues consideran que es injusto lo que les pretenden otorgar después de muchos años de trabajo.



El argumento que les han dado a estos es que por la pandemia del COVID-19, la situación es muy complicada para la empresa acerera, por ellos es que procedieron a darles las gracias.