Denuncian que autos circulan a alta velocidad en el Parque Natura

Buenas tardes:Soy lector de ustedes y los felicito por su excelente trabajo.Quiero exponer la situación vivida el sábado pasado (4 de diciembre de 2021) en el Parque Natura, en la zona en que los vehículos no deben acceder (hay una pluma) y en dos ocasiones tuve que casi salirme a la cuneta debido a que un automóvil Matiz color blanco pasó a alta velocidad, tripulado por unos 5 o 6 jóvenes que parecían ir alcoholizados.Incluso nos gritaron que nos quitáramos, ya que mis hijos iban en bicicleta y patín del diablo. Después de lo sucedido ya no había tranquilidad y ahora no hay seguridad de transitar libremente en el área en donde se supone que no hay acceso a los coches. Repito, el carro pasó dos veces en diferentes partes igual de rápido.Ya casi al cierre del parque, otro padre de familia se aproximó al vigilante que anda en una cuatrimoto de la Policía y le mencionó que él vio otra camioneta circulando en la misma zona horas antes, por lo que no fui el único que vivió dicha situación.Solicito se tomen las medidas necesarias, ya que el parque es muy necesario y ayuda a las familias que llevamos más de un año y medio de pandemia encerrados en casa y este tipo de imprudencias podrían ocasionar un accidente fatal (atropellar a un niño o adulto).Gracias por su atención.AtentamenteÉdgar Castro