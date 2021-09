Denuncian que Ayuntamiento de Coatepec tira basura cerca de sembradíos

Pobladores de las localidades de Tuzamapan y Vaquería, en Coatepec, denunciaron que el Ayuntamiento está tirando basura en un terreno ubicado entre las dos congregaciones.



Y es que señalaron que se encuentran inconformes debido a que el tiradero está muy cerca de los sembradíos de limón y caña y a unos metros de un arroyo, por lo que se pone en riesgo dicho afluente, así como los cultivos.



Al respecto, el agente municipal, José Guadalupe Moreno Calte, informó que el día de ayer detuvieron los camiones del Ayuntamiento, pues pretendían depositar los desechos urbanos.



Comentó que se ven afectados alrededor de 200 productores que tienen sus sembradíos cerca del tiradero.



“Hay inconformidad porque vinieron a tirar basura en un terreno entre Tuzamapan y Vaquería, ayer paramos los carros que venían a depositar la basura, con el Comisariado Ejidal, la gente no quiere y tenemos que actuar”.



“Es una zona donde hay sembradíos grandes de limón y caña, son como 200 productores afectados, está en medio de los dos pueblos, el tiradero provocaría olores fétidos y las aguas las va a contaminar porque a 50 metros hay un arroyo”, explicó.



Agregó que la autoridad municipal no avisó a las localidades que utilizaría un terreno como basurero, además de que no presentaron ningún tipo de permiso por parte de la autoridad ambiental.



“Ayer vinieron, el director de la basura nos mandó un papel de Protección Civil pero con qué permiso quieren tirar la basura acá, no nos avisaron ni pidieron permiso”, acotó.



Por ello, los habitantes advirtieron que ya se organizan para acudir al Ayuntamiento, pues no están de acuerdo con la habilitación del relleno de basura.