Denuncian que Ayuntamiento de Totutla tira basura en comunidad Tecomatla

Si la presidenta municipal, Nora Acosta Gamboa, no quita el basurero clandestino de la población de Tecomatla, le vamos a ir a votar la basura al Palacio Municipal o a su casa, luego que desde día 2 de enero está tirando los desechos en el terreno de Diego Castillo, advirtieron habitantes de esta localidad.Habitantes de esta comunidad, que pidieron no revelar su nombre, manifestaron que este basurero está a unos metros de esta población, cuyos olores fétidos ya no aguantan y sus hijos ya presentan problemas en la piel y en las vías respiratorias.Esta población, con 800 habitantes y que se localiza a tres kilómetros de la cabecera municipal, dijo que ya no aguanta el problema de la contaminación, luego que todos los días llegan camiones cargados de basura, donde ya acumulan más de 100 toneladas de desechos.Dijeron esperar que las autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) actúen en consecuencia y no protejan a esta Alcaldesa, que es de la misma corriente PVEM-PT-MORENA.Expusieron que a escasos 10 metros están las viviendas y a 100 metros de un arroyo que podría ser contaminado por el tiradero de basura.Consideraron que este Ayuntamiento, como todos en el Estado, debe de cumplir con las normas ambientales y tirar en los basureros que la PMA tiene destinados para ello.Señalaron que Tecomatla no es el patio trasero de nadie, que se lleven la basura a otro lado.